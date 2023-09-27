«Пройти пик дефицита»: Врач рассказал, как правильно отказаться от сладкого и мучного

Врач Сергей Смоляков рассказал, как правильно отказаться от сладкого и мучного. Переходить на правильное питание рекомендуется постепенно и начинать лучше всего с отказа от сладкого.

Врач рекомендует отказаться от сахара в любом его виде на пять дней. Из рациона следует исключить не только сахар, добавленный в чай или кофе. Речь идет о десертах, выпечке и т.п.

Крайне важно продержаться без сахара первые пять дней, поскольку за первые три дня будет достигнут пик дефицита сахара и важно пройти его.

После первых трех дней тяга к сладкому начнет ослабевать и далее уже организм перестанет его требовать.

На следующем этапе нужно убрать хлеб и мучное. Эксперт рекомендует исключить также все, что сделано из таких видов зерна как ячмень, рожь, пшеница и овес. И чтобы избавиться от зависимости от этих продуктов, понадобится как минимум полгода. То есть, на полгода придется исключить данные злаковые из рациона в любом их формате.