Диетолог Зубалева пожелала «гореть в аду» тем, кто советует есть с утра углеводную пищу

Диетолог Татьяна Зубалева пожелала «гореть в аду» тем специалистам по питанию, которые рекомендуют есть углеводы с утра. Этого ни в коем случае делать нельзя, делится она советом. Утром на пике гормон бодрости кортизол, призвание которого зарядить человека энергией как минимум до обеда. Углеводы на завтрак его «убивают», предупредила она.

В сети можно найти множество советов, где «специалисты по питанию» рекомендуют людям, если их обуяло желание съесть «какую-то гадость» (нездоровую и вредную еду), делать это поутру. Мол, с утра организм все перетравит, со всем справится. Это очень большое заблуждение.

«С утра организм только проснулся, уровень сахара очень низкий. Желчь скопилась в желчном пузыре. И когда человек утром ест углеводную пищу, он делает максимально плохо своему организму. Первое — блокирует отток желчи. Второе — повышает себе уровень сахара в крови. В итоге выбрасывается инсулин, уровень кортизола понижается и уже буквально через час человек чувствует себя уставшим и разбитым», — пояснила диетолог.

Татьяна Зубалева добавила, что из-за привычки есть углеводы по утрам со временем появляются проблемы с пищеварением. И как «бонус» — нарушаются циркадные ритмы.

Поэтому она никогда не рекомендует есть с утра углеводную пищу, чтобы не лишать организм необходимой ему энергии. Максимум, что можно себе позволить изредка — употребить их на второй завтрак (через три-четыре часа после первого приема пищи), а еще лучше — на обед.