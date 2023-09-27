Диетолог Зубалева пожелала «гореть в аду» тем, кто советует есть с утра углеводную пищу

Image 16+
Диетолог Зубалева пожелала «гореть в аду» тем, кто советует есть с утра углеводную пищу
Здоровье
Источник фото: Информинг

Диетолог Татьяна Зубалева пожелала «гореть в аду» тем специалистам по питанию, которые рекомендуют есть углеводы с утра. Этого ни в коем случае делать нельзя, делится она советом. Утром на пике гормон бодрости кортизол, призвание которого зарядить человека энергией как минимум до обеда. Углеводы на завтрак его «убивают», предупредила она.

В сети можно найти множество советов, где «специалисты по питанию» рекомендуют людям, если их обуяло желание съесть «какую-то гадость» (нездоровую и вредную еду), делать это поутру. Мол, с утра организм все перетравит, со всем справится. Это очень большое заблуждение.

«С утра организм только проснулся, уровень сахара очень низкий. Желчь скопилась в желчном пузыре. И когда человек утром ест углеводную пищу, он делает максимально плохо своему организму. Первое — блокирует отток желчи. Второе — повышает себе уровень сахара в крови. В итоге выбрасывается инсулин, уровень кортизола понижается и уже буквально через час человек чувствует себя уставшим и разбитым», — пояснила диетолог.

Татьяна Зубалева добавила, что из-за привычки есть углеводы по утрам со временем появляются проблемы с пищеварением. И как «бонус» — нарушаются циркадные ритмы.

Поэтому она никогда не рекомендует есть с утра углеводную пищу, чтобы не лишать организм необходимой ему энергии. Максимум, что можно себе позволить изредка — употребить их на второй завтрак (через три-четыре часа после первого приема пищи), а еще лучше — на обед.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Доктор Берг назвал продукт, который избавит от жира на животе

Сегодня, 15:28

Имрам Крийя: кто много ест — тот тупеет, жизнь человека превращается в ограниченную форму существования

Сегодня, 13:53

Диетолог Зубалева пожелала «гореть в аду» тем, кто советует есть с утра углеводную пищу

Сегодня, 12:33

Отсутствие аппетита и сонливость: как человек ощущает приближение смерти

Сегодня, 10:43

Доктор Мясников призвал граждан РФ отказаться от сыра

Сегодня, 10:17

Медик Мухина рассказала про опасные сочетания творога с другими продуктами

Сегодня, 10:12

Врач объяснил, что происходит с почками, если пить холодные напитки

Сегодня, 09:58

Терапевт РФ Аксенова рассказала, от какой температуры тела можно умереть

Сегодня, 09:55

«Тяжелые поражения органов»: Врач рассказала, что произойдет с организмом, если регулярно наедаться на ночь

Сегодня, 08:58

Доктор Шишонин назвал три опасные привычки, убивающие иммунитет

Сегодня, 07:53

«Кладбища погибших клеток»: За 103 года ни капли алкоголя, что профессор Углов знал об алкоголе

Вчера, 18:13

Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины, чтобы они работали

Вчера, 15:03

«Дело не в деньгах»: россиянин пожил в Европе и понял, почему там так много долгожителей

Вчера, 14:13

«Источник массовых смертей»: Диетолог назвал продукт, который навсегда нужно исключить из рациона

Вчера, 13:18

Инфекционист Никифоров рассказал, будет ли в России новая волна COVID-19

Вчера, 12:32

«Загадочная польза»: Эксперт рассказал, кому бессмысленно пить утром воду натощак

Вчера, 09:23

Урологи объяснили, почему ночью нельзя ходить в туалет: последствия будут плачевны

Вчера, 09:03

В Свердловской области зафиксированы десятки тысяч заболевших ОРВИ и грипп

Вчера, 08:50

Врач Бурдакова рассказала о простых продуктах, улучшающих мужское либидо

Вчера, 08:40

Рецепт с нашего детства: как быстро избавиться от прыщей

25-09-2023, 22:33

Новости партнеров