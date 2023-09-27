Имрам Крийя: кто много ест — тот тупеет, жизнь человека превращается в ограниченную форму существования

Умеренность в еде — залог не только физического здоровья, она оказывает положительное влияние и на когнитивные способности. Придерживаться ее советуют не только профессиональные диетологи. Имрам Крийя настаивает на том, что при употреблении пищи всегда стоит помнить о «золотой середине».

По его словам, кто много ест — тот тупеет, жизнь такого человека превращается в ограниченную форму существования.

«А тот, кто недоедает или голодает — тот всегда в активной фазе находится», — говорит Имрам Крийя.

Он пояснил, что имеет ввиду не голодание, которое оборачивается страданиями для организма, а «сознательное непереедание».

Конечно, человеку, который ограничивает себя в еде, всегда захочется съесть что-то эдакое и как можно в большем количестве. Потребности и желание организма — это разные вещи. Однако, у них должно быть что-то общее, поучает Имрам. И это что-то общее, которое позволит оставаться здоровым, сохранить ясность ума и не превратить жизнь в ограниченную форму существования — так называемая «золотая середина», то есть умеренность в еде.