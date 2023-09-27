Доктор Берг назвал продукт, который избавит от жира на животе

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Доктор Берг назвал продукт, который избавит от жира на животе
Здоровье
Источник фото: Информинг

Всем худеющим известно, что сложнее всего избавиться от жира на животе. Доктор Эрик Берг, всемирно известный эксперт по здоровому питанию, советует обратить внимание на яблочный уксус. 

Жировые складки, особенно если они большие и похожи на «фартук», в рекордные сроки не исчезнут. 

Однако за три-четыре месяца с помощью яблочного уксуса можно избавиться от 1-2 лишних килограммов. На первый взгляд - это немного. Однако на объеме талии это прилично, подчеркивает доктор. Особенно если учесть, что речь идет о сбросе подкожного жира.

«Необходимо взять две столовые ложки натурального яблочного уксуса и развести его в стакане воды (250 мл), при желании можно добавить немного сока лимона, - говорит доктор. - А еще целую ложку моего электролитного порошка - в нем есть все необходимые организму витамины и микроэлементы, а также стевия. Можно не брать электролиты - просто добавьте капель 10 стевии для сладости. С лимоном у напитка будет вкус лимонада».

Пить такой раствор доктор советует дважды в день - утром и вечером. То есть за сутки вместе с таким напитком потребляется около четырех столовых ложек яблочного уксуса. Напиток лучше пить через соломинку - дабы кислота не повредила эмаль зубов. 

Но перед этим непременно следует проконсультироваться с лечащим врачом - только он знает все о состоянии здоровья конкретного человека, о его хронических заболеваниях и т.д.

Например, яблочный уксус запрещено принимать при язве желудка и других патологиях ЖКТ. Если семейный доктор не имеет возражений, но худеющий придерживается длительного голодания (более двух суток), напиток с яблочным уксусом Эрик Берг употреблять тоже не советует.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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