Доктор Мясников призвал граждан РФ отказаться от сыра

Александр Мясников предупреждает о необходимости ограничения потребления сыра из-за содержания в нем вредного для здоровья вещества - тиамина.

По его словам, при употреблении больших количеств или в различных комбинациях это вещество может вызывать головную боль. Однако он отмечает, что полное исключение сыра из рациона не является обязательным, но рекомендует употреблять бутерброды и пиццу с сыром реже.

Также доктор Мясников высказал мнение, что продажу колбасы в магазинах следовало бы полностью запретить из-за ее опасного состава.