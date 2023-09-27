Медик Мухина рассказала про опасные сочетания творога с другими продуктами

Доктор Мухина предупреждает, что сочетание творога с сахаром может быть опасным, так как оно приводит к образованию подслащенной творожной массы, богатой простыми углеводами.

Это может способствовать накоплению жира, развитию инсулинорезистентности и появлению диабета 2 типа.

Она также отмечает, что творог не следует сочетать с другими источниками животных белков, такими как мясо или рыба. Эксперт подчеркивает, что смешивание различных видов животных белков нежелательно и может вызвать проблемы с пищеварением, такие как брожение, раздражение и метеоризм.