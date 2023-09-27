Терапевт РФ Аксенова рассказала, от какой температуры тела можно умереть

Температура тела, которая является опасной для жизни, начинается с 42 градусов по Цельсию и выше. При таких высоких значениях температуры начинают разрушаться белки в организме. Кроме того, при температуре 40-42 градуса возможно возникновение теплового удара, что негативно сказывается на центральной нервной системе.

Для людей, страдающих заболеваниями почек, печени, сердца и сосудов, даже температура выше 38,5 градусов может быть опасной. Нормальная температура тела для взрослых считается диапазоном +36.0…+37.0 по Цельсию в подмышечной впадине. У детей обычно нормальная температура немного выше, чем у взрослых.