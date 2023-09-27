Терапевт РФ Аксенова рассказала, от какой температуры тела можно умереть

Image 16+
Терапевт РФ Аксенова рассказала, от какой температуры тела можно умереть
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Температура тела, которая является опасной для жизни, начинается с 42 градусов по Цельсию и выше. При таких высоких значениях температуры начинают разрушаться белки в организме. Кроме того, при температуре 40-42 градуса возможно возникновение теплового удара, что негативно сказывается на центральной нервной системе.

Для людей, страдающих заболеваниями почек, печени, сердца и сосудов, даже температура выше 38,5 градусов может быть опасной. Нормальная температура тела для взрослых считается диапазоном +36.0…+37.0 по Цельсию в подмышечной впадине. У детей обычно нормальная температура немного выше, чем у взрослых.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Отсутствие аппетита и сонливость: как человек ощущает приближение смерти

Сегодня, 10:43

Доктор Мясников призвал граждан РФ отказаться от сыра

Сегодня, 10:17

Медик Мухина рассказала про опасные сочетания творога с другими продуктами

Сегодня, 10:12

Врач объяснил, что происходит с почками, если пить холодные напитки

Сегодня, 09:58

Терапевт РФ Аксенова рассказала, от какой температуры тела можно умереть

Сегодня, 09:55

«Тяжелые поражения органов»: Врач рассказала, что произойдет с организмом, если регулярно наедаться на ночь

Сегодня, 08:58

Доктор Шишонин назвал три опасные привычки, убивающие иммунитет

Сегодня, 07:53

«Кладбища погибших клеток»: За 103 года ни капли алкоголя, что профессор Углов знал об алкоголе

Вчера, 18:13

Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины, чтобы они работали

Вчера, 15:03

«Дело не в деньгах»: россиянин пожил в Европе и понял, почему там так много долгожителей

Вчера, 14:13

«Источник массовых смертей»: Диетолог назвал продукт, который навсегда нужно исключить из рациона

Вчера, 13:18

Инфекционист Никифоров рассказал, будет ли в России новая волна COVID-19

Вчера, 12:32

«Загадочная польза»: Эксперт рассказал, кому бессмысленно пить утром воду натощак

Вчера, 09:23

Урологи объяснили, почему ночью нельзя ходить в туалет: последствия будут плачевны

Вчера, 09:03

В Свердловской области зафиксированы десятки тысяч заболевших ОРВИ и грипп

Вчера, 08:50

Врач Бурдакова рассказала о простых продуктах, улучшающих мужское либидо

Вчера, 08:40

Рецепт с нашего детства: как быстро избавиться от прыщей

25-09-2023, 22:33

Воздействие бытовых химикатов ведет к задержке полового созревания у детей

25-09-2023, 19:37

Препарат, который есть в каждой аптечке, поможет отрастить красивые волосы

25-09-2023, 16:53

Ученые назвали профессии, которые приводят к слабоумию

25-09-2023, 14:09

Новости партнеров