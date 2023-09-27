Терапевт Тимощенко раскрыла, как победить головную боль без таблеток

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко предоставила простой и эффективный метод борьбы с головной болью без применения лекарств. Специалист советует сделать холодный компресс на лоб и обеспечить поступление свежего воздуха.

Тимощенко подчеркивает, что важно выйти из душного помещения, проветрить помещение или прогуляться на свежем воздухе. Если это возможно, стоит исключить раздражающие факторы, будь то зрительные или звуковые воздействия, например, закрыть глаза.

Кроме того, врач рекомендует нанести холодный компресс на лоб и височную область, а также провести легкий самомассаж головы. Рекомендуется делать мягкие, поглаживающие движения от висков к затылку и от области лба по теменной области к затылку. Как дополнительное средство можно прибегнуть к теплому чаю с мятой или чабрецом.

Однако, если применение медикаментов не приносит ожидаемого результата, а головные боли возникают регулярно, следует обратиться к врачу. Иногда интенсивные головные боли могут быть связаны с повышенным артериальным давлением или проблемами с нервной системой. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к специалисту.