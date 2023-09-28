«Не упустите время»: Врачи назвали 4 анализа, которые спасут жизнь

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«Не упустите время»: Врачи назвали 4 анализа, которые спасут жизнь
Здоровье
Источник фото: Информинг

Проходить обследование организма важно регулярно и с возрастом необходимо приучить себя обследоваться раз в год, а то и чаще, даже если кажется, что никаких проблем нет.

Врачи назвали 4 анализа, которые помогают выявить опасные для жизни процессы в организме.

Анализ на гомоцистеин покажет риски инсульта или инфаркта. На основании этого анализа эксперты изучают состояние сосудов.

Общий анализ крови (ОАК) дает возможность определить, если в организме дефицит витаминов В9, В12, железа. По ОАК определяют уровень гемоглобина, есть ли в организме вирусные или бактериальные инфекции.

Креатинофосфоркиназа покажет есть ли разрушение мышечной или сердечной ткани.

Общий анализ мочи (ОАМ) проводят для того, чтобы проверить состояние почек.

Эти анализы каждому рекомендуется сдавать не меньше раза в год даже если здоровье не тревожит, а лицам после 50 лет следует повторять их чаще.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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