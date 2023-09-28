Профессор и химик Дадали объяснил, почему врачи избегают лекарств

Врачи и ученые нередко признаются, что предпочитают лечиться травами и различными природными продуктами, но не лекарствами. Об этом говорит и врач, профессор Владимир Дадали.

Он отметил, что закончил фармацевтический факультет, разрабатывал некоторые лекарства. Поэтому сам для себя лично выбирает природные соединения.

85-летний ученый добавил, что природные соединения будут эффективными, если использовать их вовремя. По его словам, природные соединения лучше использовать с детства. Но даже если начать применять их в 20-30 лет, то в пожилом возрасте можно будет обходиться без большого количества лекарств и оставаться здоровым.

Он добавил, что лекарства все же имеют множество побочных эффектов, и если избавляют от одной проблемы, то могут действовать негативно на другие органы и системы, отравляя организм.