«Грозит инвалидность»: Врач рассказал, какое самое опасное для здоровья физическое упражнение

Занятия спортом могут навредить здоровью, предупреждает врач Юрий Габорец. Все зависит от того, как выполнять упражнения. Поэтому любое упражнение может принести вред организму, если неправильно его выполнять.

Важно следить за тем, чтобы упражнения выполнялись легко. Не стоит делать те упражнения, при которых суставы двигаются неестественно. Например, при неправильном выполнении силовых упражнений можно получить межпозвоночную грыжу, а из-за неправильной техники приседания может появиться пупочная или паховая грыжа.

Если выполнять упражнение с большой амплитудой, то можно порвать сухожилия или мышцы. Нельзя выполнять упражнения с большой амплитудой без разминки.

Врачи запрещают выполнять упражнения, которые создают нагрузку на воспаленные участки тела либо провоцируют сильную боль.

Поэтому начинать заниматься всегда лучше под присмотром профессионального тренера, который покажет, как правильно выполнять упражнение и какие нагрузки являются оптимальными.