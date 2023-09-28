Академик Тутельян рассказал, что сокращает жизнь россиян

По словам научного руководителя ФИЦ питания и биотехнологии, академика РАН Виктора Тутельяна, сосиски и сладкие продукты сокращают жизнь человека.

В сосисках и колбасах содержится 20 процентов чистого жира, который не нужен ни растущему, ни взрослому организму.

Академик уверен, что люди неправильно питаются из-за своей необразованности и отсутствия ответственности перед будущим поколением. Согласно статистики, большая часть тучных людей не имеет образования, а основная радость для них — это наесться.

Не менее вредным продуктом доктор назвал сахар. Дети кушают много сладостей, глюкоза из которых переходит в жир. Эт приводит к ожирению, вследствие которого сахарный диабет из года в год «молодеет».