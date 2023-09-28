«И это не кофе»: Нутрициологи назвали самый вредный напиток для здоровья, который любят многие

Нутрициологи назвали самый вредный напиток для здоровья, который любят многие. По мнению ряда экспертов, среди часто употребляемых напитков самым вредным является не кофе, а энергетик. Энергетики любят многие, поскольку он дает прилив бодрости, и при этом производители стараются сделать его вкусным. Но уже доказано, что энергетики плохо влияют на состояние печени и поджелудочной железы.

Энергетик плохо влияет на сердце, увеличивает артериальное давление. Энергетик может быть причиной бессонницы, а если регулярно пить его днем, то он может повысить уровень тревожности.

Поэтому энергетики врачи вообще не рекомендуют пить, и предлагают искать другие способы взбодриться. Меньше вреда принесет чашка кофе или крепкого чая, отмечают эксперты.