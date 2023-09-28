«Это не кофе»: доктор Комаровский назвал главный наркотик современного человечества

Сахар вредит здоровью, и поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы его как можно меньше получал организм. Доктор Комаровский назвал избыточный сахар главным наркотиком современного человечества. Сахар становится причиной множества заболеваний, о чем постоянно говорят врачи и ученые, но при этом его продолжают активно использовать в кулинарии, а также для того, чтобы подслащивать различные напитки или, даже, фрукты.

Сладкая пища вызывает привыкание и многие родители, не задумываясь о последствиях, приучают к сладкому своих детей, тем самым провоцируя развития множества проблем со здоровьем у них в будущем.

Из-за избытка сахара развиваются ожирение, сахарный диабет второго типа, метаболический синдром. На фоне лишнего веса возникает множество других заболеваний, но можно говорить о том, что как раз сахар является их причиной.

Поэтому врач говорит о том, что сахар убивает больше людей, чем наркотики, которые запрещены во всех странах мира. Но при этом сахар остается доступным продуктом, который, к тому же, нередко есть в составе детского питания.