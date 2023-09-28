«Необратимые последствия»: этот напиток лучше не пить утром натощак

Кофе утром натощак очень вредит здоровью. Начинать утро с чашки кофе на голодный желудок любят многие. Но так пить кофе нельзя, поскольку если пить этот напиток с самого утра до приема пищи, можно запустить множество негативных процессов в организме.

Кофе утром натощак разрушает слизистые, из-за чего развиваются гастриты, язвы и другие заболевания ЖКТ. У тех, кто утро начинает с кофе, выше риски проблем с поджелудочной железой, и приходится постоянно пить таблетки, чтобы поддерживать ее. Кофе утром натощак может провоцировать вздутие живота, повышая газообразование.

Поэтому кофе эксперты рекомендуют пить уже после завтрака. Оптимально, если пройдет не менее 30-40 минут после завтрака перед тем, как пить этот ароматный напиток. Так действительно он будет полезным и не станет причиной множества неприятных заболеваний.