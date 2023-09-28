Психотерапевт Вилков раскрыл, чем гаджеты опасны для детей

Ученые из Японии провели исследование и доказали, что постоянное применение смартфона и планшета ребенком приводит к существенной задержке развития.

По словам психотерапевта Алексея Вилкова, детям опасно пользоваться разными гаджетами.

«Желательно этому занятию отводить определенное время. В идеале – это не более одного часа в день. Обязательно стоит найти для ребенка интересные занятия, чтобы у него мотивация заниматься другим была», – сказал специалист.

Он добавил, что дети, постоянно сидящие в телефоне, чаще имеют проблемы, среди которых – астения, переутомление, усталость, снижение зрения.