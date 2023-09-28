Российские ученые узнали, как продлить жизнь при онкологии

Сотрудники НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН применяют биомаркеры различных видов рака для подбора лекарств персонализированной химиотерапии. Это позволило повысить выживаемость онкобольных пациентов.

«Три исследования, которые мы провели в институте, взяв очень простые экспрессионные маркеры. Использование маркеров для персонализированного подбора препаратов позволяет у больных раком легких увеличивать выживаемость с 48 до 96 %», – говорит заведующий лабораторией онковирусологии Николай Литвяков.

По словам ученого, выживаемость у людей с онкологией молочной железы увеличилась с 65 до 94 %, у больных раком желудка, которые чаще всего живут менее года – до 18 месяцев.