«Синяки, пятна, утомляемость»: Врач-травматолог рассказал, как выявить дефицит витаминов без анализов

Организм сигнализирует о нехватке витаминов и поэтому, анализируя свое состояние, можно понять, как изменить рацион. Об этом рассказал врач-травматолог Михаил Федосенко.

Например, если возникают судороги в ногах, то необходимо дополнительно принимать магний. Если на коже появляются белые пятна и пигментация заметна на лице, то можно говорить о дефиците меди в организме.

А когда появляются белые пятна на ногтях, то значит организму не хватает цинка. При сухости кожи организму не хватает витаминов А и Е. Если организму не хватает витамина В, то тогда ухудшается чувствительность конечностей, может возникать их онемение.

Усталость и быстрая утомляемость указывают на дефицит витамина Д и нехватку железа. Если синяки появляются от легких ударов, то организму нужны витамины К и С.