Врач-диетолог РФ Соломатина: Лук и чеснок помогут с разжижением крови

Сердце влияет на работу всех органов, однако после 50 лет ему тяжелее снабжать организм кровью. Решить проблему можно при помощи диеты, в которую стоит добавить эти 14 продуктов.

Чтобы избежать патологий, нужно включить жирную рыбу, льняное масло, печень трески. Продукты содержат много омега-3, не позволяя плохому холестерину задерживаться в сосудов.

Еще одна проблема — это сгущение крови. Помогут лук, чеснок, болгарский перец, которые разжижают кровь и она легко проходит по сосудам.

Состояние сердца зависит от здоровья щитовидной железы и печени. Печень влияет на выработку здорового холестерина. Яйца и творог помогут работе органа.

Диетолог также рекомендует употреблять корицу, белую фасоль, цельнозерновые каши, тыкву и томатный сок.