Врачи рассказали, когда нужно срочно вызывать скорую при боли в животе

Врачи напомнили о том, что нельзя игнорировать острую сильную боль в животе.

Если живот начал внезапно болеть, при этом боль острая, и больно даже от легких прикасаний, то срочно необходимо вызывать скорую.

Также нельзя затягивать с обращением за медицинской помощью если появилась рвота и в рвотных массах есть кровь, либо визуально рвотные массы напоминают молотый кофе.

Звонить на скорую следует, если кровь появилась в каловых массах, либо если они стали темными. Если не удается сходить в туалет, а живот сильно болит, то также необходимо обратиться к врачу.

Медицинская помощь необходима при острой боли в груди, которая сопровождается удушьем.

Людям с диабетом следует звонить на скорую, если внезапно у них началась рвота, а также есть сильные боли в животе. Также следует вызывать скорую, если у человека сильно заболел живот и он потерял сознание.

Все эти симптомы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем и поэтому требуют безотлагательной медицинской помощи.