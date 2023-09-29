Чеснок имеет противораковый эффект: вот как правильно его употреблять

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Чеснок имеет противораковый эффект: вот как правильно его употреблять
Здоровье
Источник фото: Информинг

Чеснок является одним из самых полезных овощей, так как не только дает организму необходимые ему микроэлементы, но и защищает от рака.

В чесноке содержится олеин и фермент олиеназа, объяснил доктор Эрик Берг. При взаимодействии они образуют вещество под названием олиецин, которое помогает организму бороться с раковыми клетками.

Но важно знать, что олиецин разрушается под действием температуры. Поэтому чеснок полезен в сыром виде. Чтобы действие олиецина было максимальным, необходимо раздавить зубчик чеснока и оставить его на 10 минут. После этого его можно употреблять.

Доказано, что чеснок помогает организму противостоять раковым клеткам. Он снижает уровень сахара в крови, а также помогает организму регулировать консистенцию крови. Чеснок регулирует давление, разжижает кровь. Он эффективно борется с микробами. Также чеснок помогает организму регулировать уровень холестерина.

А чтобы чесноком не пахло изо рта, достаточно после его употребления пожевать листик мяты, пишет MedNovelty.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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