Врач назвал топ-4 опасных продукта для сердца, которые у всех есть дома в изобилии

Врач Юрий Габорец рассказал, какая еда является самой опасной для сердца. Об этом сообщает Информинг. Он объяснил, что сердце является насосом, который качает кровь по организму. От того, в каком состоянии сердце, зависит как будут работать другие органы и системы.

Врач перечислил 4 самых опасных продукта.

1. Сердцу вредит соленая еда. Соль задерживает жидкость в организме, из-за чего сердцу сложнее работать. Соль повышает давление, и сердце испытывает дополнительную нагрузку даже когда человек не нагружен физически.

2. Вредят здоровью сердца маргарины и растительные жиры. Вся пища, содержащая трансжиры, вредит органу. Это объясняется тем, что такая еда сгущает кровь, так как способствует образованию холестерина. Он накапливается на стенках сосудов, провоцируя тромбоз.

3. Плохо сказывается на сердце все, что содержит белый сахар, поскольку употребление сладостей увеличивает нагрузку на него.

4. Но самым вредным для сердца является алкоголь. Любой спиртной напиток действует как яд и заставляет сердце работать быстрее, что способствует его изнашиванию.

Эксперт добавил, что организм справится с дополнительной нагрузкой, если такая еда употребляется редко. Но если вредная пища – это основа рациона, проблем с сердцем долго ждать не придется.