Эта опасная добавка содержится в сыре и приводит к раку: как производители обманывают покупателей
Полки просто ломятся от разнообразия сыров, но найти действительно натуральный и высококачественный продукт становится настоящей проблемой. Все, начиная от мелких производителей, и заканчивая гигантами рынка, не оставляют этому греху. Следует отметить, что часто в сырах используются заменители молочного жира, главным образом, дешевое пальмовое масло. Теперь производителей обязали указывать данную информацию на упаковках, а также на ценниках в магазинах.
Тем не менее, производители находят способы обойти эту систему: дешевят производство, увеличивают свою прибыль, предлагая потребителям поддельный продукт под видом натурального. Так появилось в использование аналог молочного жира (АМЖ). Это, на самом деле, говяжий жир. Но не тот, что можно увидеть в виде тончайших прожилок на мраморной говядине, а внутренний жир, расположенный на органах и кишках животного.
Он также является канцерогеном и запрещен к использованию в продуктах в странах Европы. Кроме того, в Евросоюзе запрещено использовать его в кормлении даже свиней, не говоря уже о людях. Выявить присутствие АМЖ в составе молочного продукта практически невозможно. Следовательно, выбор натурального и безопасного продукта становится более сложным и требует дополнительных знаний и внимательности при покупке.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Эта опасная добавка содержится в сыре и приводит к раку: как производители обманывают покупателей
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