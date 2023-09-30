Эта опасная добавка содержится в сыре и приводит к раку: как производители обманывают покупателей

Image 16+
Эта опасная добавка содержится в сыре и приводит к раку: как производители обманывают покупателей
Здоровье
Источник фото: Информинг

Полки просто ломятся от разнообразия сыров, но найти действительно натуральный и высококачественный продукт становится настоящей проблемой. Все, начиная от мелких производителей, и заканчивая гигантами рынка, не оставляют этому греху. Следует отметить, что часто в сырах используются заменители молочного жира, главным образом, дешевое пальмовое масло. Теперь производителей обязали указывать данную информацию на упаковках, а также на ценниках в магазинах.

Тем не менее, производители находят способы обойти эту систему: дешевят производство, увеличивают свою прибыль, предлагая потребителям поддельный продукт под видом натурального. Так появилось в использование аналог молочного жира (АМЖ). Это, на самом деле, говяжий жир. Но не тот, что можно увидеть в виде тончайших прожилок на мраморной говядине, а внутренний жир, расположенный на органах и кишках животного.

Он также является канцерогеном и запрещен к использованию в продуктах в странах Европы. Кроме того, в Евросоюзе запрещено использовать его в кормлении даже свиней, не говоря уже о людях. Выявить присутствие АМЖ в составе молочного продукта практически невозможно. Следовательно, выбор натурального и безопасного продукта становится более сложным и требует дополнительных знаний и внимательности при покупке.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Эта опасная добавка содержится в сыре и приводит к раку: как производители обманывают покупателей

Сегодня, 20:10

Вы перестанете покупать этот полезный продукт, если узнаете, чем его подкармливают

Сегодня, 13:07

Если натоптыши не дают покоя, этот способ гарантировано поможет

Сегодня, 12:23

Врач назвал топ-4 опасных продукта для сердца, которые у всех есть дома в изобилии

Вчера, 16:27

Доктор Мясников рассказал о привычках, вредных для здоровья сердца и сна

Вчера, 15:30

«Выпадают волосы, вызывает онкологию»: Доктор назвал самый опасный для женского здоровья напиток

Вчера, 15:28

Кардиолог Шляхто объяснил, чем опасно для человека низкое давление

Вчера, 12:59

Чеснок имеет противораковый эффект: вот как правильно его употреблять

Вчера, 11:08

Врачи рассказали, когда нужно срочно вызывать скорую при боли в животе

Вчера, 10:08

Российские ученые узнали, как продлить жизнь при онкологии

28-09-2023, 19:45

«Грозит инвалидность»: Врач рассказал, какое самое опасное для здоровья физическое упражнение

28-09-2023, 16:43

Профессор и химик Дадали объяснил, почему врачи избегают лекарств

28-09-2023, 14:03

«Не упустите время»: Врачи назвали 4 анализа, которые спасут жизнь

28-09-2023, 12:13

Академик Тутельян рассказал, что сокращает жизнь россиян

28-09-2023, 11:01

«Синяки, пятна, утомляемость»: Врач-травматолог рассказал, как выявить дефицит витаминов без анализов

28-09-2023, 10:58

«И это не кофе»: Нутрициологи назвали самый вредный напиток для здоровья, который любят многие

28-09-2023, 10:56

Психотерапевт Вилков раскрыл, чем гаджеты опасны для детей

28-09-2023, 10:14

«Необратимые последствия»: этот напиток лучше не пить утром натощак

28-09-2023, 09:31

Врач-диетолог РФ Соломатина: Лук и чеснок помогут с разжижением крови

28-09-2023, 09:13

«Это не кофе»: доктор Комаровский назвал главный наркотик современного человечества

28-09-2023, 07:59

Новости партнеров