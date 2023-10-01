Эксперт назвал топ-7 продуктов, которые вызывают рак, и многие употребляют их регулярно

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Диетолог Сергей Знаков назвал семь самых опасных для здоровья продуктов, которые есть на столе в каждой семье, пишет MedNovelty.

Эксперт назвал топ-7 продуктов, которые вызывают рак, и многие употребляют их регулярно
Здоровье
Источник фото: Информинг

Диетолог Сергей Знаков назвал семь самых опасных для здоровья продуктов, которые есть на столе в каждой семье, пишет MedNovelty.

Как отмечают онкологи, основными причинами возникновения и роста раковой опухоли являются курение и питание. Поэтому медики рекомендуют отказаться от сигарет и пересмотреть свой рацион. По мнению доктора, максимально вредным продуктом является консервированная томатная паста в железных банках. Врач пояснил, что томатная паста содержит в своем составе вещества, которые разъедают жестяные банки. В этой связи рекомендуется приобретать томатные консервы в стеклянных банках. 

Многие люди употребляют в пищу рыбу, которую выращивают на специальных фермах. Но в такой рыбе содержится много различных добавок и антибиотиков. Также стоит отказаться от попкорна домашнего приготовления, так как этот продукт готовится в пакетах, содержащих вредные вещества. Многие сахарозаменители вредны для здоровья, поэтому при выборе важно изучить, как они влияют на организм. Важно помнить, что красное мясо также вредно для здоровья, если его готовить до золотистой корочки и часто употреблять. Маргарин, содержащий канцерогенные вещества, тоже опасен для организма.

Помимо прочего, люди, желающие снизить вероятность развития рака, должны избегать употребления алкоголя.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Informing»

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