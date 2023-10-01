Отказ от этого одного продукта в рекордный срок улучшит здоровье сердца

Аделина Муртазина, эксперт компании Solgar, подчеркивает важную роль питания в предотвращении и развитии многих заболеваний. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым патологиям, которые составляют более 60% всех заболеваний, связанных с недостаточным или чрезмерным по сравнению с физиологическими потребностями поступлением пищевых веществ в организм.

Она подчеркивает, что доказанными факторами, влияющими на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, являются избыточное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров.

При потреблении жиров в объеме более 35% суточного энергопотребления, независимо от качественного состава жирных кислот, создаются благоприятные условия для атеросклеротических изменений в сосудах. Поэтому полный отказ или уменьшение в рационе насыщенных жиров поможет улучшить здоровье сердца в короткий срок.