Диетолог-консультант РФ Кабанов рассказал, как отказаться от сладкого

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Диетолог-консультант РФ Кабанов рассказал, как отказаться от сладкого
Здоровье
Источник фото: коллаж Информинг

Алексей Кабанов дал совет, как можно отказаться от сладкого. Вместо полного отказа от сахара диетолог РФ порекомендовал чаще употреблять продукты со сложными углеводами и клетчаткой, фрукты, сухофрукты.

Полное отсутствие в рационе сахара может привести к сильной подавленности, бессонницы и возбужденности. Поэтому нужно всегда находить баланс. Когда человек потребляет большое количество сладкого, это может спровоцировать сердечно-сосудистые болезни, диабет и ожирение.

Помимо всего прочего, возникает сбой в пищевом поведении человека. У него периоды голода сменяются нежеланием вовсе потреблять еду. В целом, отказ от чрезмерного количества сахара в долгосрочной перспективе улучшает работу желудочно-кишечного тракта, общее самочувствие.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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