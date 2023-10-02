Диетолог-консультант РФ Кабанов рассказал, как отказаться от сладкого

Алексей Кабанов дал совет, как можно отказаться от сладкого. Вместо полного отказа от сахара диетолог РФ порекомендовал чаще употреблять продукты со сложными углеводами и клетчаткой, фрукты, сухофрукты.

Полное отсутствие в рационе сахара может привести к сильной подавленности, бессонницы и возбужденности. Поэтому нужно всегда находить баланс. Когда человек потребляет большое количество сладкого, это может спровоцировать сердечно-сосудистые болезни, диабет и ожирение.

Помимо всего прочего, возникает сбой в пищевом поведении человека. У него периоды голода сменяются нежеланием вовсе потреблять еду. В целом, отказ от чрезмерного количества сахара в долгосрочной перспективе улучшает работу желудочно-кишечного тракта, общее самочувствие.