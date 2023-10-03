От диабета защищает кефир, заявил диетолог Мансуров

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От диабета защищает кефир, заявил диетолог Мансуров
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Кефир занимает ведущее место среди кисломолочных продуктов. Об этом заявила диетолог Ирина Мансурова. Она отметила, что кисломолочные продукты образуются в результате сквашивания молока с использованием дрожжей или бактерий.

Основное преимущество этих продуктов заключается в их положительном влиянии на работу желудочно-кишечного тракта. Для профилактики негативных эффектов антибактериальной терапии рекомендуется включить в рацион кефир. Кроме того, как и ряженка, он снижает риск развития диабета, способствуя снижению уровня сахара и улучшению чувствительности инсулиновых рецепторов клеток жировой и мышечной ткани.

Ряженка также полезна в борьбе с синдромом раздраженного кишечника, благодаря содержащемуся в ней термофильному стрептококку, который улучшает функционирование кишечника. Йогурт, так же как и кефир, помогает снизить риск инфекционно-воспалительных заболеваний и способствует ускоренной регенерации поврежденной кожи, заключила эксперт.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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