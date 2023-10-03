В Петербурге пятеро человек скончались и 1900 заболели забытым вирусом

Коронавирусная статистика по Санкт-Петербургу не утешительная. Так, за минувшую неделю зафиксировано пять смертей. Всего за прошедшие семь дней врачи выявили 1 924 заболевших человек. 118 пациентов при этом госпитализировали. Об этом информирует федеральный оперативный штаб.

На территории России всего с 25 сентября по 1 октября этого года госпитализировали 2 556 человек. Это, к слову на 9,8% больше по сравнению с минувшей неделей. Всего было обнаружено 16 429 новых случаев заболевания, заболеваемость за одну неделю увеличилась на целых 13,8%. В РФ также подтверждено 30 летальных исходов. Неделей ранее их зафиксировали 24.