Врач-гастроэнтеролог Харитонов разъяснил гражданам РФ, что происходит с ЖКТ после COVID-19

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Врач-гастроэнтеролог Харитонов разъяснил гражданам РФ, что происходит с ЖКТ после COVID-19
Здоровье
Источник фото: Информинг

Коронавирусная инфекция COVID-19 приводит к существенным проблемам с ЖТК. По словам кандидата медицинских наук Андрея Харитонова, нередко пациенты, которые легко перенесли ковид, в дальнейшем жалуются на проблемы с желудком и кишечником.

Как говорит эксперт, это происходит по вине самых пациентов. Они занимаются самолечением и самостоятельно без назначения врача принимают антибиотики.

Кроме того, на ЖТК плохо влияет сама коронавирусная инфекция. Так, в 6-12 раз увеличиваются риск иразвития разныъх функциональных заболеваний органов пищеварения, функциональной диспепсии, синдрома раздраженного кишечника.

Эксперт в связи с этим настоятельно советует воздержаться от самостоятельного принятия антибиотиков в случае, если они не были выписаны врачом. Вместо этого, для защиты от COVID-19, эксперт рекомендует пройти вакцинацию. Для снижения возможных негативных воздействий на кишечник, следует увеличить потребление овощей и фруктов, так как они являются источниками клетчатки, необходимой для поддержания здоровой микрофлоры в кишечнике.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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