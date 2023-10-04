5 старинных методов, как избавиться от зубной боли в ночное время

Зубная боль в ночное время может затруднить засыпание и сон. Способы облегчения или уменьшения боли могут быть самыми разнообразными: от приема обезболивающих препаратов до разжевывания гвоздики. В этой статье вы узнаете о девяти домашних способах снятия зубной боли в ночное время.

Холодный компресс

Использование холодного компресса может помочь облегчить зубную боль. Прикладывание пакета со льдом, завернутого в полотенце, к больной стороне лица или челюсти способствует сужению кровеносных сосудов в этой области, что может уменьшить боль и позволить человеку заснуть.

Прикладывание холодного компресса к больному месту на 15-20 минут каждые несколько часов в вечернее время также может помочь предотвратить боль при отходе ко сну.

Полоскание соленой водой

Простое полоскание соленой водой является распространенным домашним средством от зубной боли. Соленая вода является естественным антибактериальным средством, поэтому она может уменьшить воспаление. Это, в свою очередь, помогает защитить поврежденные зубы от дальнейшего распространения инфекции.

Мятный чай

Глотание мятного чая или сосание пакетиков мятного чая также может временно облегчить зубную боль. Исследователи отмечают, что мята перечная содержит антибактериальные и антиоксидантные соединения. Ментол, активный компонент мяты, может также оказывать легкое обезболивающее действие на чувствительные участки.

Гвоздика

Эвгенол, являющийся одним из основных соединений гвоздики, может уменьшать зубную боль. Результаты клинического исследования показали, что люди, которые после удаления зуба наносили эвгенол на десну, испытывали меньше боли во время заживления.

Эвгенол действует как анальгетик, то есть обезболивает больное место. Чтобы использовать гвоздику от зубной боли, размочите молотую гвоздику в воде до получения пасты. Затем нанесите пасту на зуб. Также можно аккуратно разжевать или пососать одну гвоздику, а затем приложить ее к больному зубу.

Чеснок

Чеснок в старину многие люди использовали для облегчения зубной боли. Аллицин, являющийся основным соединением чеснока, обладает сильным антибактериальным эффектом, что может помочь уничтожить бактерии в полости рта, которые приводят к кариесу и зубной боли. Простое разжевывание зубчика чеснока и прикладывание его к зубу может помочь снять боль зуба ночью.