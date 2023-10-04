Повысить гемоглобин можно при помощи этих домашних средств

Низкий уровень гемоглобина может быть признаком основного заболевания, такого как анемия или рак. Некоторые диетические меры и добавки могут помочь повысить уровень гемоглобина в домашних условиях.

Гемоглобин - это богатый железом белок, содержащийся в красных кровяных тельцах. Они отвечают за перенос кислорода по всему организму.

Низкий уровень гемоглобина может быть признаком анемии. Это происходит, когда у человека недостаточно эритроцитов или они перестают нормально функционировать. Анемия приводит к недостатку кислорода в организме, что может быть опасно для человека.

Существует несколько способов, с помощью которых люди с низким уровнем гемоглобина могут повышать и регулировать его уровень в домашних условиях.

Человеку с низким уровнем гемоглобина полезно употреблять больше продуктов, богатых железом, таких как: мясо, рыба и птица, субпродукты, бобовые, яйца, зеленые листовые овощи, особенно шпинат, капусту брокколи, орехи и семечки, арахис.