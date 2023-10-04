Секрет долголетия открыт: эксперты вияснили, как прожить до 100 лет

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Секрет долголетия открыт: эксперты вияснили, как прожить до 100 лет
Здоровье
Источник фото: Freepik

Вопрос о том, как прожить долгую и здоровую жизнь, все еще волнует медицинских работников. Ученые утверждают, что для достижения долголетия необходимо правильно питаться, придерживаться здоровых привычек и вести активную социальную жизнь.
Наши эксперты делятся советами о том, как прожить долгую и здоровую жизнь.

Во-первых, в результате 155 диетологических исследований выяснилось, что более 90% традиционного рациона долгожителей составляют цельные зерна, орехи, зелень и другие огородные овощи, клубневые культуры и бобовые.

Второе правило, продукты питания должны быть наиболее близки к тому, что создала мать-природа, а не полученные с завода, промышленной фермы или из сети быстрого питания.

Известно, что "позитивне мышление" благотворно влияет на общее психическое здоровье человека. Однако новые исследования показывают, что позитивный настрой может даже помочь человеку жить дольше. Механизм, лежащий в основе этих преимуществ, предположительно связан с защитой организма от воспалительных процессов, вызываемых стрессом.

Социальная активность также ассоциируются с долгой жизнью.

"Мы - социальные существа с социальным мозгом - мы созданы для того, чтобы быть частью группы, вносить свой вклад, так и быть оцененными", - пояснил д-р Салливан.
"Люди, которые считают себя одинокими, имеют больший риск умереть раньше, чем те, кто чувствует себя удовлетворенным своей социальной жизнью. Хронический стресс, вызванный одиночеством, ослабляет нашу иммунную систему, делая нас более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.

Напоследок, регулярные физические упражнения также могут помочь вам жить дольше. При этом даже легкие упражнения, такие как ходьба, важны для поддержания долгой и здоровой жизни у стареющего населения.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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