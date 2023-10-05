Самые долгоживущие люди в мире придерживаются простого правила завтрака

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Самые долгоживущие люди в мире придерживаются простого правила завтрака
Здоровье
Источник фото: Freepik

Люди, живущие в так называемых «голубых зонах» — районах мира с наибольшим количеством долгожителей (Икария в Греции, Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Лома-Линда в Калифорнии и полуостров Никойя в Коста-Рике)— часто придерживаются принципа съедать большую часть еды в начале дня. Эксперты советуют придерживаться девиза: «Завтракать по-королевски; обедать как принц; ужинать как нищий».

Диеты долгожителей различаются в зависимости от региона, но все они включают большое количество овощей, фруктов, бобовых, орехов, семян, полезных жиров и цельного зерна с минимальным содержанием мяса и насыщенных жиров.

Долгожители часто едят два завтрака и легкий ужин, употребляя на завтрак блюда из бобов с высоким содержанием белка и клетчатки. На Окинаве завтрак часто включает суп мисо и рис, но при этом люди могут вообще пропустить ужин. Также это может быть каша, омлет из тофу. Примечательно, что адвентисты предпочитают избегать большинства продуктов животного происхождения, таких как яйца.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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