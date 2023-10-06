Американский исследователь назвал витамин, который нужен организму для предотвращения развития онкологии
Крайне важно позаботиться о том, чтобы организм получал достаточно витамина Д3, поскольку если его мало, может развиться онкологическое заболевание.
Американский исследователь Боб Райт объяснил, что получить витамин Д3 можно с солнечными лучами.
При этом есть мнение о том, что защищать кожу от ультрафиолета кремами вредно, поскольку если нанести такой крем, то организм не будет вырабатывать Д3.
По его мнению, солнцезащитные средства являются причиной рака, поскольку содержат канцерогенные вещества.
Поэтому необходимо получать витамин Д3, и если недостаточно солнечный лучей для его выработки, то следует употреблять жир печень трески.
Он содержит бром, который, как и хлор, оседает на клеточных рецепторах щитовидной железы и провоцирует рак, поскольку не дают щитовидке усваивать йод.
Поэтому если организм получает достаточно Д3 и йода, это существенно сокращает риски развития раковых заболеваний.
Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»
Американский исследователь назвал витамин, который нужен организму для предотвращения развития онкологии
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