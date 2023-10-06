Американский исследователь назвал витамин, который нужен организму для предотвращения развития онкологии

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Американский исследователь назвал витамин, который нужен организму для предотвращения развития онкологии
Здоровье
Источник фото: Информинг

Крайне важно позаботиться о том, чтобы организм получал достаточно витамина Д3, поскольку если его мало, может развиться онкологическое заболевание.

Американский исследователь Боб Райт объяснил, что получить витамин Д3 можно с солнечными лучами.

Но важно также учитывать, что находиться длительное время под прямыми солнечными лучами вредно для здоровья.

При этом есть мнение о том, что защищать кожу от ультрафиолета кремами вредно, поскольку если нанести такой крем, то организм не будет вырабатывать Д3.

«Считается, что рак кожи возникает на участках, которые подверглись избытку солнца. Но это не так. Например, в Сиэтле, где я живу, и который находится в северном полушарии, растет число случаев рака кожи. У людей поражаются стопы ног и те участки кожи, куда солнце вообще не попадает. Поэтому солнце не является причиной рака. Дело в нехватке витамина Д3», - уверен Боб Райт.

По его мнению, солнцезащитные средства являются причиной рака, поскольку содержат канцерогенные вещества.

Поэтому необходимо получать витамин Д3, и если недостаточно солнечный лучей для его выработки, то следует употреблять жир печень трески.

Помимо этого важно получать йод. Сейчас в рационе у многих людей есть хлеб.

Он содержит бром, который, как и хлор, оседает на клеточных рецепторах щитовидной железы и провоцирует рак, поскольку не дают щитовидке усваивать йод.

Поэтому если организм получает достаточно Д3 и йода, это существенно сокращает риски развития раковых заболеваний.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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