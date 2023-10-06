Нутрициолог рассказала, какие продукты не стоит покупать в супермаркетах, но многие от них не отказываются

Нутрициолог Катя Бушля рассказала, какие продукты она не покупает из-за их негативного влияния на здоровье.

Она рекомендует отказаться от готовых сухих приправ, которые выпускаются как смесь из разных овощей и трав, поскольку в составе таких смесей содержится глутамат натрия. Это вещество усиливает аппетит, повышает возбудимость нервной системы и может провоцировать аллергии.

Не стоит покупать недорогие чаи в пакетиках.

Такие чаи могут содержать микропластик и частички клея, который используется при склеивании чайного пакетика. Поэтому лучше покупать листовой чай, а не в пакетиках.

Лучше отказаться от различных сухих хлебцов, поскольку производитель использует при их приготовлении зерно плохого качества.

Не стоит покупать сладкие йогурты с добавками, так как в них много сахара, ароматизаторов и стабилизаторов. Покупать лучше йогурт без каких-либо добавок. По этой же причине не стоит покупать сладкие творожные сырки и различные сырковые массы.

Не рекомендует она покупать и плавленые сырки, поскольку в них много трансжиров.