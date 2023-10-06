Если вы употребляете эти продукты на завтрак, похудеть будет сложнее

Людям, которые задались целью похудеть, будет сложнее это сделать, если они употребляют на завтрак определенные продукты. Эксперт по питанию Анастасия Климович рассказала, какие из них «тормозят» процесс избавления от лишнего веса.

Кофе натощак она назвала «убийцей» здоровья. Наиболее сильно этот напиток бьет по желудку и по сердцу.

Когда со здоровьем не все в порядке, тогда, стоит признать, уже не до похудения - здесь все просто.

Овсяные хлопья с бананом на завтрак кушают многие - тренд задали приверженцы ЗОЖ. На самом деле в таком блюде, утверждает Климович, для худеющих полезного мало. Овсянка с бананом - это быстрые углеводы. Они оперативно организмом перевариваются и человеку вскоре опять захочется есть.

«Йогурт. Съедая его, люди надеются что обогатят свой организм полезными для кишечника бактериями, но их там нет», - эксперт по питанию причислила этот популярный продукт к списку «пустышек» для худеющих.