Банановая драма: Диетолог раскрыл, когда нужно съедать бананы, чтобы снизить риск развития рака

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Банановая драма: Диетолог раскрыл, когда нужно съедать бананы, чтобы снизить риск развития рака
Здоровье
Источник фото: Freepik

Как часто вы оставляете бананы на столе дозревать? Фрукты, безусловно, кажутся более привлекательными, когда они мягче и слаще. Но вы можете упустить пользу бананов для здоровья, если не съедите их раньше, утверждает гуру диетологии, доктор Майкл Мосли. Это потому, что зеленые бананы состоят из резистентного крахмала, «который не расщепляется в кишечнике, а действует скорее как клетчатка».

В статье для Mail Online доктор Мосли отмечает, что резистентный крахмал не вызывает такого сильного скачка уровня сахара в крови и питает полезные бактерии в кишечнике.

Эти бактерии являются ключевыми, поскольку они «превращают резистентный крахмал в жирную кислоту, называемую бутиратом».

По словам диетолога, бутират действительно может предотвратить развитие рака толстой кишки. Мосли процитировал результаты нового исследования, показывающие, что резистентный крахмал, содержащийся в зеленых бананах, может помочь как печени, так и кишечнику.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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