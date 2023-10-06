Банановая драма: Диетолог раскрыл, когда нужно съедать бананы, чтобы снизить риск развития рака

Как часто вы оставляете бананы на столе дозревать? Фрукты, безусловно, кажутся более привлекательными, когда они мягче и слаще. Но вы можете упустить пользу бананов для здоровья, если не съедите их раньше, утверждает гуру диетологии, доктор Майкл Мосли. Это потому, что зеленые бананы состоят из резистентного крахмала, «который не расщепляется в кишечнике, а действует скорее как клетчатка».

В статье для Mail Online доктор Мосли отмечает, что резистентный крахмал не вызывает такого сильного скачка уровня сахара в крови и питает полезные бактерии в кишечнике.

Эти бактерии являются ключевыми, поскольку они «превращают резистентный крахмал в жирную кислоту, называемую бутиратом».

По словам диетолога, бутират действительно может предотвратить развитие рака толстой кишки. Мосли процитировал результаты нового исследования, показывающие, что резистентный крахмал, содержащийся в зеленых бананах, может помочь как печени, так и кишечнику.