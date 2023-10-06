Эксперты заявили, что многоразовые сумки для покупок могут быть смертельно опасными

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Эксперты заявили, что многоразовые сумки для покупок могут быть смертельно опасными
Здоровье
Источник фото: Freepik

Хотя так называемые многоразовые пакеты намного полезнее для окружающей среды, Управление по пищевым стандартам (FSA) предупреждает, что их использование может нанести серьезный вред здоровью человека.

Новое исследование показало, что среди случайно собранных многоразовых пакетов почти во всех были обнаружены бактерии. В частности, Escherichia coli (или E.coli) была обнаружена в 8 процентах всех пакетов. Кишечная палочка, попадая в кишечник человека, может вызвать пищевое отравление и в некоторых случаях смерть.

Не каждый штамм кишечной палочки причинит вам вред, и не все насекомые в вашей сумке попадут вам в рот. Но тем не менее, эти результаты показывают, что многоразовые пакеты, если их регулярно не стирать должным образом, могут привести к загрязнению пищевых продуктов, — говорят исследователи.

Вот почему Национальная служба здравоохранения предлагает людям хранить овощи отдельно от мяса во время покупок, а также рекомендует всегда мыть сырую пищу перед ее употреблением.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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