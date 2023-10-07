Названы три самые вредные для здоровья продукты: один продукт вас удивит

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Названы три самые вредные для здоровья продукты: один продукт вас удивит
Здоровье
Источник фото: Freepik.com

Следить за питанием важно, поскольку еда влияет на здоровье.

Специалист по питанию Health.Life.Me объясняет, какие продукты вредят здоровью.

В числе самых вредных для здоровья продуктов сахар.

Он присутствует практически во всех продуктах, которые продаются в виде полуфабрикатов или готовыми. Сахар провоцирует рост   холестерина, ожирение, диабет и многие другие заболевания.

Нельзя есть пальмовое масло.

Оно очень трудно перерабатывается организмом, поэтому провоцирует проблемы с сосудами и повышаются риски заболеваний сердца.

Опасными стали и молочные продукты, так как они содержат гормоны и могут содержать антибиотики.

Как показали проведенные исследования, частое употребление молочных продуктов повышает риски заболеваний сердца и сосудов.

Поэтому молочные продукты важно крайне тщательно выбирать. Они могут быть полезны, если производитель не использовал при откорме животных гомоны и антибиотики. Но таких продуктов на российском рынке очень мало и стоят они  дорого, поэтому доступны далеко не всем.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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