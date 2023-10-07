Педиатр назвала топ-3 «бытовых преступника», вредящих здоровью

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Педиатр назвала топ-3 «бытовых преступника», вредящих здоровью
Здоровье
Источник фото: Информинг

Педиатр-неонатолог Марина Шакотько рассказала о том, какие привычные элементы быта могут вредить здоровью.

Так, опасными для здоровья она назвала ароматические палочки.

Аромапалочки рекомендуют сжигать не только, чтобы наполнить помещение приятным ароматом.

Они являются элементом ритуала взаимодействия с вселенной и космической энергией, а также их зажигают для очищения помещения от негативной энергетики. Но в дыму ароматических палочек содержатся твердые частицы, которые могут быть канцерогенами. Поэтому в закрытых помещениях ароматические палочки жечь не стоит.

Вредят здоровью и освежители воздуха в виде аэрозолей.

При распылении аэрозолей в воздух попадают мелкодисперсные частицы, способные глубоко проникать в дыхательные пути. Особенно опасно использовать их в небольших закрытых помещениях, так как в составе аэрозолей много канцерогенных веществ. И если вентиляция в помещении плохая, они будут длительное время оставаться в воздухе.

Во влажных и плохо вентилируемых помещениях может завестись плесень.

Плесень – это колония грибов, и дышать спорами этих грибов очень опасно для здоровья. Поэтому крайне важно следить за тем, чтобы в помещении не было плесени, а если она начала появляться, необходимо срочно ее удалить.

 

 

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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