Стоматолог рассказал, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов

Image 16+
Стоматолог рассказал, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов
Здоровье
Источник фото: Freepik.com

Стоматолог Сергей Станишевский рассказал о том, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов.

Состоянию зубов вредят зубочистки.

Станишевский рекомендует использовать их для проверки готовности пирогов, или для сборки канапе, но не для того, чтобы чистить пространство между зубами, и, тем более, нельзя зубочистками ковыряться в зубах.

Используя зубочистки, можно травмировать десну, и даже спровоцировать процессы, которые приведут к потере зуба.

Нельзя использовать для чистки зубов зубной порошок.

Его стоматолог рекомендует использовать для того, чтобы очищать сковородки и кастрюли от накипи, а не для удаления зубного налета.

Эксперт рекомендует никогда не покупать жесткие зубные щетки.

Они травмируют десну, и часто люди, зная, что могут пораниться, недочищают зубы, из-за чего у десны скапливается зубной налет, который становиться со временем зубным камнем.

Поэтому стоит отказаться от зубочисток, зубного порошка и жестких зубных щеток, чтобы сохранить здоровыми   зубы и десна.

 

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Стоматолог рассказал, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов

Сегодня, 10:03

Педиатр назвала топ-3 «бытовых преступника», вредящих здоровью

Вчера, 12:43

Клиники Нью-Йорка борются с всплеском самой заразной инфекции в мире

Вчера, 12:34

Названы три самые вредные для здоровья продукты: один продукт вас удивит

Вчера, 09:38

Американский исследователь назвал витамин, который нужен организму для предотвращения развития онкологии

6-10-2023, 18:03

Нутрициолог рассказала, какие продукты не стоит покупать в супермаркетах, но многие от них не отказываются

6-10-2023, 14:18

Если вы употребляете эти продукты на завтрак, похудеть будет сложнее

6-10-2023, 13:18

Банановая драма: Диетолог раскрыл, когда нужно съедать бананы, чтобы снизить риск развития рака

6-10-2023, 10:35

Эксперты заявили, что многоразовые сумки для покупок могут быть смертельно опасными

6-10-2023, 10:33

Самые долгоживущие люди в мире придерживаются простого правила завтрака

5-10-2023, 19:24

Секрет долголетия открыт: эксперты вияснили, как прожить до 100 лет

4-10-2023, 21:52

Повысить гемоглобин можно при помощи этих домашних средств

4-10-2023, 21:50

5 старинных методов, как избавиться от зубной боли в ночное время

4-10-2023, 21:16

В Петербурге пятеро человек скончались и 1900 заболели забытым вирусом

3-10-2023, 21:23

От диабета защищает кефир, заявил диетолог Мансуров

3-10-2023, 10:40

Врач-гастроэнтеролог Харитонов разъяснил гражданам РФ, что происходит с ЖКТ после COVID-19

3-10-2023, 10:21

Диетолог-консультант РФ Кабанов рассказал, как отказаться от сладкого

2-10-2023, 10:29

Эксперт назвал топ-7 продуктов, которые вызывают рак, и многие употребляют их регулярно

1-10-2023, 23:33

Доктор Берг: хорошо подумайте, прежде чем есть овсянку на завтрак

1-10-2023, 23:28

Отказ от этого одного продукта в рекордный срок улучшит здоровье сердца

1-10-2023, 01:31

Новости партнеров