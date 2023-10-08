Стоматолог рассказал, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов

Стоматолог Сергей Станишевский рассказал о том, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов.

Состоянию зубов вредят зубочистки.

Станишевский рекомендует использовать их для проверки готовности пирогов, или для сборки канапе, но не для того, чтобы чистить пространство между зубами, и, тем более, нельзя зубочистками ковыряться в зубах.

Используя зубочистки, можно травмировать десну, и даже спровоцировать процессы, которые приведут к потере зуба.

Нельзя использовать для чистки зубов зубной порошок.

Его стоматолог рекомендует использовать для того, чтобы очищать сковородки и кастрюли от накипи, а не для удаления зубного налета.

Эксперт рекомендует никогда не покупать жесткие зубные щетки.

Они травмируют десну, и часто люди, зная, что могут пораниться, недочищают зубы, из-за чего у десны скапливается зубной налет, который становиться со временем зубным камнем.

Поэтому стоит отказаться от зубочисток, зубного порошка и жестких зубных щеток, чтобы сохранить здоровыми зубы и десна.