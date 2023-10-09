Сколько конкретно можно съедать за один раз? Диетолог назвала способ высчитать

Сколько есть, чтобы не переедать?

Диетолог Анна Гоголева рассказала, как высчитать, сколько пищи потребуется конкретно вам.

Способ простой и известный. Для того, чтобы рассчитать объем необходимой человеку пищи, ему надо сжать свою руку в кулак. Это и будет ваша оптимальная порция.

«Объем кулака, размер его - это объем вашего собственного желудка. Имейте в виду: у каждого человека он разный. Поэтому ориентироваться надо именно на свой, а не чужой, кулачок», - говорит Анна Гоголева.

Если человек съедает порцию больше, он растягивает свой желудок. Он, в свою очередь, оказывает давление на поджелудочную железу и нарушает работу всего желудочно-кишечного тракта в целом.

Возможны и серьезные проблемы с кишечником

Самое безобидное, с чем можно столкнуться из-за этого - вздутие. Однако, возможны и серьезные проблемы с кишечником, предупредила она.