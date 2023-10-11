Невоспетый гений пищеварения: врач рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения в слюне
Невоспетым гением пищеварения назвала слюну медицинский директор эндоскопии университетской больницы Кливлендского медцентра в Огайо Брук Глессинг. Благодаря ферментам, которые она содержит, начинают расщепляться простые сахара и крахмал, липаза запускает процесс расщепления жиров.
На изменения в слюне многие обращают внимание только тогда, когда она превращается в эстетическую проблему, и напрасно. В идеале она должна быть прозрачной и негустой, в достаточном количестве, но не в избытке.
Изменения в слюне могут указывать на проблемы со здоровьем
Глессинг рассказала, о каких болезнях через слюну может предупреждать организм человека.
Недостаток слюны и, как следствие, сухость - характерный симптом диабета.
Избыток слюны может быть скрытым признаком кислотного рефлюкса или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Но такое возможно и при беременности (так называемый птиализм беременных).
Слюна с кислым или металлическим вкусом чаще всего указывает на ГЭРБ или дефицит витамина B12.
Металлический привкус слюны «дают» заболевания печени и почек. Как объяснила Глессинг, это происходит потому, что из организма в полной мере не выводятся токсины.
Сладкая на вкус слюна может быть признаком сахарного диабета. При таком заболевании высокий уровень сахара вызывает повышение уровня глюкозы, выделяемой в слюну.
Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»
Невоспетый гений пищеварения: врач рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения в слюне
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