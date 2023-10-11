Невоспетый гений пищеварения: врач рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения в слюне

Невоспетым гением пищеварения назвала слюну медицинский директор эндоскопии университетской больницы Кливлендского медцентра в Огайо Брук Глессинг. Благодаря ферментам, которые она содержит, начинают расщепляться простые сахара и крахмал, липаза запускает процесс расщепления жиров.

На изменения в слюне многие обращают внимание только тогда, когда она превращается в эстетическую проблему, и напрасно. В идеале она должна быть прозрачной и негустой, в достаточном количестве, но не в избытке.

Изменения в слюне могут указывать на проблемы со здоровьем

Глессинг рассказала, о каких болезнях через слюну может предупреждать организм человека.

Ксеростомия или сухость во рту. Зачастую бывает признаком обезвоживания или побочным эффектом при применении некоторых лекарств. Если же она беспокоит регулярно, за ней могут скрываться аутоиммунные заболевания - например, синдром Шегрена.

Недостаток слюны и, как следствие, сухость - характерный симптом диабета.

Избыток слюны может быть скрытым признаком кислотного рефлюкса или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Но такое возможно и при беременности (так называемый птиализм беременных).

Слюна с кислым или металлическим вкусом чаще всего указывает на ГЭРБ или дефицит витамина B12.

Металлический привкус слюны «дают» заболевания печени и почек. Как объяснила Глессинг, это происходит потому, что из организма в полной мере не выводятся токсины.

Сладкая на вкус слюна может быть признаком сахарного диабета. При таком заболевании высокий уровень сахара вызывает повышение уровня глюкозы, выделяемой в слюну.