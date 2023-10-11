Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала три части тела, о которых многие могут забывать, когда дело доходит до принятия душа или ванны. Но эксперт предупреждает, что это может привести к шелушению кожи, скоплению грязи и бактерий, что чревато серьезными инфекциям.
1. За ушами.
Недостаточно просто чистишь уши. За ушами часто появляется шелушение, перхоть, поэтому не забывайте об этом.
2. Пупок.
Еще одно место, о котором часто забывают, — это пупок. В нем собираются пот, мусор и грязь, что приводит к появлению пупочного каменя.
3. Под ногтями.
Когда принимаете душ, нужно хорошо почистит ногти щеткой, чтобы избавиться от грязи. Специалист рекомендует использовать мыло для мытья посуды, а также палочку для кутикулы.
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