Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала три части тела, о которых многие могут забывать, когда дело доходит до принятия душа или ванны. Но эксперт предупреждает, что это может привести к шелушению кожи, скоплению грязи и бактерий, что чревато серьезными инфекциям.

1. За ушами.

Недостаточно просто чистишь уши. За ушами часто появляется шелушение, перхоть, поэтому не забывайте об этом.

2. Пупок.

Еще одно место, о котором часто забывают, — это пупок. В нем собираются пот, мусор и грязь, что приводит к появлению пупочного каменя.

3. Под ногтями.

Когда принимаете душ, нужно хорошо почистит ногти щеткой, чтобы избавиться от грязи. Специалист рекомендует использовать мыло для мытья посуды, а также палочку для кутикулы.