Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом

Image 16+
Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом
Здоровье
Источник фото: olichel / pixabay.com

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала три части тела, о которых многие могут забывать, когда дело доходит до принятия душа или ванны. Но эксперт предупреждает, что это может привести к шелушению кожи, скоплению грязи и бактерий, что чревато серьезными инфекциям.

1. За ушами.

Недостаточно просто чистишь уши. За ушами часто появляется шелушение, перхоть, поэтому не забывайте об этом.

2. Пупок.

Еще одно место, о котором часто забывают, — это пупок. В нем собираются пот, мусор и грязь, что приводит к появлению пупочного каменя.

3. Под ногтями.

Когда принимаете душ, нужно хорошо почистит ногти щеткой, чтобы избавиться от грязи. Специалист рекомендует использовать мыло для мытья посуды, а также палочку для кутикулы.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом

Сегодня, 12:49

Профессор Хакетт назвал 5 повседневных привычек, которые разрушают сексуальную жизнь

Сегодня, 12:01

Диетолог Фаерман назвала две лучшие каши, которые выведут вредные вещества из организма

Сегодня, 09:56

Врач-кардиолог назвал сигнальные звоночки сердца

Вчера, 16:13

Выяснилось, почему в самолете ни в коем случае нельзя жевать жвачку

Вчера, 13:46

Под давлением: 3 бесплатных и простых совета, которые снизят риск смерти от гипертонии

Вчера, 13:45

Стоматолог назвал 5 продуктов, которых следует избегать любой ценой, чтобы иметь здоровые зубы

Вчера, 13:44

73-летняя фитнес-тренер поделилась, как оставаться в форме, следуя простым советам

Вчера, 13:43

Дерматолог назвала универсальное средство, которое очищает поры и придает коже сияние

Вчера, 13:42

Отсутствие секса связано с ранней смертью: однако касается это только мужчин

Вчера, 13:41

Остеопат РФ Животов оъяснил, почему у людей после еды выпирает живот

Вчера, 11:36

Добавки, которые следует принимать этой зимой, чтобы не заболеть коронавирусом

Вчера, 09:15

Сколько конкретно можно съедать за один раз? Диетолог назвала способ высчитать

9-10-2023, 10:43

Стоматолог рассказал, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов

8-10-2023, 10:03

Педиатр назвала топ-3 «бытовых преступника», вредящих здоровью

7-10-2023, 12:43

Клиники Нью-Йорка борются с всплеском самой заразной инфекции в мире

7-10-2023, 12:34

Названы три самые вредные для здоровья продукты: один продукт вас удивит

7-10-2023, 09:38

Американский исследователь назвал витамин, который нужен организму для предотвращения развития онкологии

6-10-2023, 18:03

Нутрициолог рассказала, какие продукты не стоит покупать в супермаркетах, но многие от них не отказываются

6-10-2023, 14:18

Если вы употребляете эти продукты на завтрак, похудеть будет сложнее

6-10-2023, 13:18

Новости партнеров