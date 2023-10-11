Диетолог Фаерман назвала две лучшие каши, которые выведут вредные вещества из организма

Врач-диетолог из РФ Лариса Фаерман выделила две каши, которые признаются сегдня наиболее полезными для человеческого организма.

Гречка, по ее мнению, является самым ценным продуктом благодаря наличию в ней рутина. Он способствует укреплению кровеносных сосудов. Кроме того, в составе крупы присутствуют кальций, магний, фосфор.

Еще одним важным продуктом питания является киноа, из которой можнл готовить полезные блюда. Она обогащена микро- и макроэлементами, поэтому представляет собой ценный источник растительных белков.

Врач-диетолог также отметила положительное воздействие овсянки на слизистую оболочку организма человека.

«В овсянке присутствует много бета-глюканов - веществ, благотворно влияющих на уровень холестерина», - добавила специалист.