Профессор Хакетт назвал 5 повседневных привычек, которые разрушают сексуальную жизнь
Согласитесь, иногда стоит пересмотреть свои повседневные привычки, поскольку, казалось бы, безобидные вещи могут привести к эректильной дисфункции (ЭД) и убить напрочь ваше половое влечение.
1. Употребление жирной пищи.
Хотя жирная пища время от времени может быть вкусным лакомством, слишком большое ее количество может вызвать сексуальные проблемы, рассказал Джефф. Это потому, что вредные жиры могут привести к накоплению бляшек в артериях - атеросклерозу. Это приводит к сужению артерий и снижению притока крови к половому члену, что затрудняет достижение или поддержание эрекции.
2. Слишком много сахара.
Если вы едите регулярно сладости, повышается уровень сахара в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать инсулин, чтобы снизить его уровень. На самом деле эректильная дисфункция иногда может быть ранним признаком диабета, а у мужчин с диабетом чаще возникают проблемы с эрекцией.
3. Алкоголь.
Чрезмерное употребление алкоголя может повысить кровяное давление и уровень холестерина, а также снизить уровень тестостерона. Это может привести к ЭД и затруднить достижение оргазма.
4. Курение очень вредно для здоровья. Оказывается, оно может повлиять на вашу сексуальную жизнь. Дело в том, что никотин является известным сосудосуживающим средством. Доказано, что у курильщиков риск ЭД увеличивается в 1,5–2 раза.
5. Стресс.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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