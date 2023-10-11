Самые долгоживущие люди на земле придерживаются этих простых правил питания каждый день

Многие долгожители проживают в регионах Японии, Коста-Рики, Италии, Греции и Калифорнии – в так называемых «голубых зонах». Они являются объектами бесчисленных исследований и часто доживают до 100 лет.

Уче ные заметили множество сходств между их образом жизни, причем питание является очень важной частью. Команда исследователей под руководством писателя Дэна Бюттнера наблюдала за долгожителями и составила список правил, которых каждый из нас может легко придерживаться.

1. В рекомендациях говорится, что питание на 95% должно состоять из растительной еды - шпината, капусты, ботвы свеклы, репы, мангольда, листовой зелени.

2. Мясо следует употреблять умеренно в качестве праздничного блюда или небольшого гарнира.



3. Жители Голубой зоны предпочитают рыбу, но не более трех небольших порций в неделю. Большинство из них едят мелкую недорогую рыбу, например, сардины, анчоусы и треску.

4. Коровье молоко связано с высоким риском рака груди и простаты. Икарийцы и сардинцы выбирают продукты из козьего и овечьего молока.

5. Не более трех яиц в неделю в качестве дополнения к блюду из цельнозернового или растительного сырья.

6. Бобовые присутсвуют ежедневно в меню долгожителей. Старайтесь съедать хотя бы полстакана вареной фасоля, чечевицы или нута каждый день.

7. Сладости, печенье и торты нужно приберегать для особых случаев или, по крайней мере, есть их умеренно.

8. Орехи в качестве перекуса — это то, что вам нужно, но максимум две небольшие горсти в день.

9. Люди в «голубых зонах» едят хлеб, но это не тот нарезанный и обработанный хлеб из супермаркетов. Вместо этого выбирайте цельнозерновые, ржаные или заквасочные сорта.

10. Цельные продукты, а не те, которые обработаны или имеют маркировку «обезжиренные» или «без сахара». Хорошим определением «цельной пищи» будет то, что она состоит из одного ингредиента, сырого, приготовленного, измельченного или ферментированного и не подвергшегося глубокой обработке.