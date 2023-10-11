Самые долгоживущие люди на земле придерживаются этих простых правил питания каждый день

Image 16+
Самые долгоживущие люди на земле придерживаются этих простых правил питания каждый день
Здоровье
Источник фото: Кагаев Дмитрий / Informing.Ru

Многие долгожители проживают в регионах Японии, Коста-Рики, Италии, Греции и Калифорнии – в так называемых «голубых зонах». Они являются объектами бесчисленных исследований и часто доживают до 100 лет.

Ученые заметили множество сходств между их образом жизни, причем питание является очень важной частью. Команда исследователей под руководством писателя Дэна Бюттнера наблюдала за долгожителями и составила список правил, которых каждый из нас может легко  придерживаться.

1. В рекомендациях говорится, что питание на 95% должно состоять из растительной еды - шпината, капусты, ботвы свеклы, репы, мангольда, листовой зелени.

2. Мясо следует употреблять умеренно в качестве праздничного блюда или небольшого гарнира.

3. Жители Голубой зоны предпочитают рыбу, но не более трех небольших порций в неделю. Большинство из них едят мелкую недорогую рыбу, например, сардины, анчоусы и треску.

4. Коровье молоко связано с высоким риском рака груди и простаты. Икарийцы и сардинцы выбирают продукты из козьего и овечьего молока.

5. Не более трех яиц в неделю в качестве дополнения к блюду из цельнозернового или растительного сырья.

6. Бобовые присутсвуют ежедневно в меню долгожителей. Старайтесь съедать хотя бы полстакана вареной фасоля, чечевицы или нута каждый день.

7. Сладости, печенье и торты нужно приберегать для особых случаев или, по крайней мере, есть их умеренно.

8. Орехи в качестве перекуса — это то, что вам нужно, но максимум две небольшие горсти в день.

9. Люди в «голубых зонах» едят хлеб, но это не тот нарезанный и обработанный хлеб из супермаркетов. Вместо этого выбирайте цельнозерновые, ржаные или заквасочные сорта.

10. Цельные продукты, а не те, которые обработаны или имеют маркировку «обезжиренные» или «без сахара». Хорошим определением «цельной пищи» будет то, что она состоит из одного ингредиента, сырого, приготовленного, измельченного или ферментированного и не подвергшегося глубокой обработке.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Невоспетый гений пищеварения: врач рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения в слюне

Сегодня, 21:33

Самые долгоживущие люди на земле придерживаются этих простых правил питания каждый день

Сегодня, 16:06

Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом

Сегодня, 12:49

Профессор Хакетт назвал 5 повседневных привычек, которые разрушают сексуальную жизнь

Сегодня, 12:01

Диетолог Фаерман назвала две лучшие каши, которые выведут вредные вещества из организма

Сегодня, 09:56

Врач-кардиолог назвал сигнальные звоночки сердца

Вчера, 16:13

Выяснилось, почему в самолете ни в коем случае нельзя жевать жвачку

Вчера, 13:46

Под давлением: 3 бесплатных и простых совета, которые снизят риск смерти от гипертонии

Вчера, 13:45

Стоматолог назвал 5 продуктов, которых следует избегать любой ценой, чтобы иметь здоровые зубы

Вчера, 13:44

73-летняя фитнес-тренер поделилась, как оставаться в форме, следуя простым советам

Вчера, 13:43

Дерматолог назвала универсальное средство, которое очищает поры и придает коже сияние

Вчера, 13:42

Отсутствие секса связано с ранней смертью: однако касается это только мужчин

Вчера, 13:41

Остеопат РФ Животов оъяснил, почему у людей после еды выпирает живот

Вчера, 11:36

Добавки, которые следует принимать этой зимой, чтобы не заболеть коронавирусом

Вчера, 09:15

Сколько конкретно можно съедать за один раз? Диетолог назвала способ высчитать

9-10-2023, 10:43

Стоматолог рассказал, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов

8-10-2023, 10:03

Педиатр назвала топ-3 «бытовых преступника», вредящих здоровью

7-10-2023, 12:43

Клиники Нью-Йорка борются с всплеском самой заразной инфекции в мире

7-10-2023, 12:34

Названы три самые вредные для здоровья продукты: один продукт вас удивит

7-10-2023, 09:38

Американский исследователь назвал витамин, который нужен организму для предотвращения развития онкологии

6-10-2023, 18:03

Новости партнеров