Внезапная паническая атака? Психолог назвала фрукт, который ее остановит

Image 16+
Внезапная паническая атака? Психолог назвала фрукт, который ее остановит
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Панические атаки настигают миллионы людей по всему миру, в том числе тех, которые считают себя абсолютно здоровыми. Они начинаются внезапно - иногда, с незначительного покалывания в руках, иногда - с учащенного сердцебиения. А потом симптомы нарастают - появляется ощущение дрожи в теле, нехватка воздуха, страх смерти..

Поможет остановить паническую атаку лимон

Психолог из Колорадо Дженнифер Андерс поделилась со своими подписчиками в социальной сети простым методом, который всегда помогает остановить паническую атаку. Поможет в этом такой представитель семейства цитрусовых, как лимон - склонным к ПА людям желательно всегда носить его с собой. Апельсин или грейпфрут не подойдут.

«Прием лимона против панической атаки» - именно так Андерс назвала свою методику. 

Как только вы почувствуете, что приближается паническая атака, возьмите дольку лимона и начните ее рассасывать. Сахаром ни в коем случае посыпать цитрус нельзя.

Кислота, по словам психолога, сразу же приведет в чувство.

«Кислый лимон уводит ваше внимание от негативных мыслей, которые зацикливаются на неприятных ощущениях и страхе умереть, и помогает вернуться в привычную жизнь, где нет ПА», — пояснила специалист.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Кардиологи рассказали, какую пищу они не употребляют

Сегодня, 11:38

Внезапная паническая атака? Психолог назвала фрукт, который ее остановит

Сегодня, 11:33

От изжоги до рака: правда о першение в горле и когда стоит беспокоиться

Сегодня, 08:59

Невоспетый гений пищеварения: врач рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения в слюне

Вчера, 21:33

Самые долгоживущие люди на земле придерживаются этих простых правил питания каждый день

Вчера, 16:06

Дерматолог назвала три части тела, которые люди не моют должным образом

Вчера, 12:49

Профессор Хакетт назвал 5 повседневных привычек, которые разрушают сексуальную жизнь

Вчера, 12:01

Диетолог Фаерман назвала две лучшие каши, которые выведут вредные вещества из организма

Вчера, 09:56

Врач-кардиолог назвал сигнальные звоночки сердца

10-10-2023, 16:13

Выяснилось, почему в самолете ни в коем случае нельзя жевать жвачку

10-10-2023, 13:46

Под давлением: 3 бесплатных и простых совета, которые снизят риск смерти от гипертонии

10-10-2023, 13:45

Стоматолог назвал 5 продуктов, которых следует избегать любой ценой, чтобы иметь здоровые зубы

10-10-2023, 13:44

73-летняя фитнес-тренер поделилась, как оставаться в форме, следуя простым советам

10-10-2023, 13:43

Дерматолог назвала универсальное средство, которое очищает поры и придает коже сияние

10-10-2023, 13:42

Отсутствие секса связано с ранней смертью: однако касается это только мужчин

10-10-2023, 13:41

Остеопат РФ Животов оъяснил, почему у людей после еды выпирает живот

10-10-2023, 11:36

Добавки, которые следует принимать этой зимой, чтобы не заболеть коронавирусом

10-10-2023, 09:15

Сколько конкретно можно съедать за один раз? Диетолог назвала способ высчитать

9-10-2023, 10:43

Стоматолог рассказал, какие товары часто покупают люди, не подозревая, что они очень вредны для зубов

8-10-2023, 10:03

Педиатр назвала топ-3 «бытовых преступника», вредящих здоровью

7-10-2023, 12:43

Новости партнеров