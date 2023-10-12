Внезапная паническая атака? Психолог назвала фрукт, который ее остановит
Панические атаки настигают миллионы людей по всему миру, в том числе тех, которые считают себя абсолютно здоровыми. Они начинаются внезапно - иногда, с незначительного покалывания в руках, иногда - с учащенного сердцебиения. А потом симптомы нарастают - появляется ощущение дрожи в теле, нехватка воздуха, страх смерти..
Поможет остановить паническую атаку лимон
Психолог из Колорадо Дженнифер Андерс поделилась со своими подписчиками в социальной сети простым методом, который всегда помогает остановить паническую атаку. Поможет в этом такой представитель семейства цитрусовых, как лимон - склонным к ПА людям желательно всегда носить его с собой. Апельсин или грейпфрут не подойдут.
«Прием лимона против панической атаки» - именно так Андерс назвала свою методику.
Как только вы почувствуете, что приближается паническая атака, возьмите дольку лимона и начните ее рассасывать. Сахаром ни в коем случае посыпать цитрус нельзя.
Кислота, по словам психолога, сразу же приведет в чувство.
«Кислый лимон уводит ваше внимание от негативных мыслей, которые зацикливаются на неприятных ощущениях и страхе умереть, и помогает вернуться в привычную жизнь, где нет ПА», — пояснила специалист.
Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»
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