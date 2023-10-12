TikTok-блогерши утверждают, что это увеличивает грудь: натуропат прокомментировала

Популярные TikTok-блогерши утверждают в своих видео, что есть одна чудесная и доступная добавка, которая приводит к увеличению размера груди - не нужны и импланты. И этим суперфудом, который творит чудеса, они называют пчелиную пыльцу.

Тейлор Рейнольдс рассказала, что после приема данного продукта грудь начала расти у нее, у ее сестры и у соседки по комнате. Айви Кросс пыльцу принимала не в чистом виде, а в напитках. И уже буквально через три недели она поняла, что прежний бюстгальтер уже стал тесным - надо покупать размером побольше.

Видео тиктокерш прокомментировала у себя на канале натуропат из Jung Naturopathic Wellness (Калифорния, США) Лиза Юнг. По ее словам, крупных клинических исследований, которые бы подтвердили, что пчелиная пыльца действительно способствует увеличению груди, нет.

Однако объяснением этому может быть состав продукта. Пыльца богата фитоэстрогеном, она может связываться с рецепторами эстрогена и потенциально подавлять выработку.

«Теоретически подавление эстрогена может привести к физическим изменениям. Одной из частей тела, которые имеют эти рецепторы эстрогена, являются ткани молочной железы. Возможно, именно поэтому некоторые женщины замечают рост груди при потреблении пчелиной пыльцы», — прокомментировала Юнг.

Тем не менее гарантировать, что продукт действительно приведет к увеличению молочных желез, никто не может. К тому же пыльца - сильный аллерген. Без консультации с лечащим врачом ее принимать нельзя, поскольку побочных эффектов может быть очень много.

Слишком большой рост тканей груди может даже привести к атипичным клеточным изменениям и развитию рака.