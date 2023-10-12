От изжоги до рака: правда о першение в горле и когда стоит беспокоиться
Большинство болей в горле вызваны инфекциями или сухим воздухом. И хотя они могут вызывать дискомфорт, проходят в течение нескольких дней. Вот несколько причин першения в горле.
1. Вирусные инфекции. Боль в горле обычно провоцируется вирусной инфекцией, такой как простуда, грипп или Covid. Болезненность в горле также может быть вызвана корью, ветряной оспой и эпидемическим паротитом.
2. Стрептококковое заболевание горла. До 30 процентов всех случаев ангины у детей вызваны фарингитом — инфекцией горла и миндалин, вызванной стрептококком группы А.
3. Аллергия. Щекотание в горле часто встречается у людей, страдающих аллергией.
4. Сухой воздух забирает влагу изо рта и горла, оставляя ощущение сухости и першения.
5. Некоторые травмы, например застревание еды в горле, также могут вызывать зуд.
6. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – это распространенное заболевание, при котором желудочная кислота попадает из желудка в горло.Кислота обжигает горло, вызывая раздражение.
7. Опухоль. В некоторых случаях боль в горле может быть признаком опухоли горла, голосового аппарата или языка.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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